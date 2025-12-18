Arda Ünyay: "Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her maçın önemli olduğunu vurgulayan Ünyay, "Çok yüksek bir mücadele oldu. Her maç bizim için önemli. Galatasaray oyuncusu sahada yüzde 100'ünü vermek zorundadır. Sahaya çıktığımda Galatasaray için her zaman yüzde 100'ümü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLACAĞIM VE GELİŞECEĞİM"

Arda Ünyay, Galatasaray taraftarının yanında olduğunu hissettiğini söyleyerek, "Son 1 ay içinde önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray. Hangi maçta süre aldığımın önemi yok. Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gördüğümde de arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli. Çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim" açıklamasını yaptı.

"ABDÜLKERİM BARDAKCI, MENTAL AÇIDAN ÇOK DESTEK VERDİ"

İdol olarak gördüğü futbolcular hakkında konuşan 18 yaşındaki oyuncu, "Abdülkerim Bardakcı, mental açıdan bana bu süreçte çok destek verdi. Takımda herkes benimle konuştu. Herkes bana çok destek oldu. İdol konusunda, Ramos'u çok izlerdim. Buradaki Liverpool maçında Van Dijk'ı 90 dakika izledim. Çok beğendiğim savunmacılar. Ama başta Apo abi ve Davinson Sanchez'i söylersem daha iyi olur" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DE KAZANIRIZ ÇÜNKÜ BİZ GALATASARAYLIYIZ"

Galatasaray'daki hedeflerinin altını çizen Ünyay sözlerine şöyle tamamladı:

"Hedefler bitmez ama inşallah bu takımda Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA kupasını, Süper Ligi kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız çünkü biz Galatasaraylıyız."