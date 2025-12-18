Başakşehir’den maç sonu hakem tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler maçın ardından VAR'da görev yapan Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

90+2.dakikada Fayzullaev, Arda Ünyay ile girdiği pozisyonun ardından yerde kalırken, Başakşehirli futbolcu penaltı bekledi. Ancak VAR incelemesinin sonrası devam kararı çıktı.

Maçın ardından Başakşehir, "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM: