Burak Yılmaz, Gaziantep FK’ye geri döndü!

Süper Lig'de 23 puanla 7.sırada yer alan Gaziantep FK'de teknik direktör konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Takımdan ayrılan genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, görüşmenin ardından Yılmaz, takıma dönme kararı aldı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.
Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında tribündeki tepkileri hak etmediklerini ifade eden Burak Yılmaz, basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını duyurmuştu.
Gaziantep FK, bu sezon 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.