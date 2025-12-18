Fenerbahçe'den açıklama: "Standart bir hatıra formasıdır"
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:03 Son Güncelleme: 18.12.2025 11:07

Fenerbahçe’den açıklama: “Standart bir hatıra formasıdır”

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formayla ilgili sosyal medyada çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Kulübü, Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.

Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez."

