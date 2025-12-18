Fırtına duvara çarptı!

Trabzon, pazartesi günü G.Birliği maçıyla sezonun ilk yarısını tamamlayacak

ALANYA GÜVEN BULDU!

Süper Lig'de çıktığı maçta berabere kalan Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda kazanarak moral buldu. Akdeniz ekibinin golünü kaydeden Güven Yalçın, bu sezon 3. kez ağları havalandırdı.

GECENİN YILDIZI VİCTOR

Alanyaspor'un Brezilyalı kalecisi Paulo Victor, geceye damga vurdu. Toplamda 7 net kurtarışa imza atan 38 yaşındaki Sambacı, takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Victor maç sonrası, "Büyük bir karşılaşmada ilk defa oynadım. Ben zaten Alanya'ya böyle maçlar için geldim. Sadece benim kurtarışlarım değil, arkadaşlarımın da katkısı önemliydi" dedi.

EVDE YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

TRABZONSPOR bu sezon evindeki yenilmezlik serisini kaybetti. Sahasında düne kadar çıktığı 11 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo- mavililer, kupada Alanyaspor'a mağlup olarak seriyi bozdu ve 221 gün sonra Papara Park'ta kaybetti. Bu arada Fırtına ile Alanyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya geldi. Daha önceki 2 mücadeleyi kazanan taraf Karadeniz ekibi, bu kez rakibine kaybetti.