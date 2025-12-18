Galatasaray’da Okan Buruk’tan Turkuvaz Medya’ya teşekkür!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta son şampiyon Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada kupanın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya'ya teşekkürlerini iletti.

"KUPAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Okan Buruk, "Kupayı çok önemsiyoruz. Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum, kupayla ilgili önemli destek veriyor, birçok oyuncu buradan çıkıyor, birçok kulüp burada yer alıyor.

Biz bugün birkaç tane genç oyuncumuzu başlatacağız. Bu anlamda kupa değerli oyuncu gelişimi için. Kazanınca da prestij adına önemli. Birçok takım için Avrupa'ya gidiş yolu. Kazanarak başlamak istiyoruz." dedi.