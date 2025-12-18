Gençlerbirliği, Bodrum FK karşısında 3 golle geri döndü!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği evinde oynadığı maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 59 ve 69. dakikalarda Mbaye Niang ile 67. dakikada Samed Onur kaydetti. Bodrum FK'da fileleri 18. dakikada Adem Metin Türk ve 51. dakikada Ali Habeşoğlu havalandırdı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği grup aşamasına 3 puanla başladı. Bodrum FK ise ilk haftayı puansız kapattı.

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Gençlerbirliği 3-2 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)