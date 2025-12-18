Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ibrahimovic'in oğlu Milan'da profesyonel sözleşmeyi imzaladı!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 22:04

Ibrahimovic'in oğlu Milan'da profesyonel sözleşmeyi imzaladı!

İtalya Serie A devi Milan, Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi.

Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi. Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

