Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'ta kasım ayının en iyisi Kenan Yıldız
Giriş Tarihi: 18.12.2025 17:10

Juventus'ta kasım ayının en iyisi Kenan Yıldız

Kenan Yıldız, Juventus'ta taraftarların oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

AA
Juventus’ta kasım ayının en iyisi Kenan Yıldız
  • ABONE OL

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunu kasım ayında ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü İtalya Serie A'da olmak üzere beş maç oynadığı belirtilerek, "Kenan İki gol atıp, bir asist yaptı. Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve iki gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 6 gole imza attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'ta kasım ayının en iyisi Kenan Yıldız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz