Okan Buruk’tan ilk 11’de 6 değişiklik kararı!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'den 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için yararlanamadı.

Ayrıca Antalyaspor'a karşı 11'de görev alan diğer oyunculardan Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Sanchez de Buruk'un tercihiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Sara, Ahmed Kutucu ve Icardi'yi sahaya sürdü.