PFDK’dan El Bilal Toure’ye 2 maç men cezası!

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleştirilen ihlalleri görüşerek karara bağladı.

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 2 milyon 700 bin lira, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç'a ise aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş'a ayrıca iki farklı ihlalden toplamda 283 bin lira para cezası kesildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT KAT C ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 13.12.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezon müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜN A3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-GÖZTEPE A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KOCAELİSPOR Kulübünün, 14.12.2025 tarihinde oynananMISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜNÜ 329 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN KUZEY ÜST C, D VE TRABZONSPOR FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ K, J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi MURAT KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu EL BILAL TOURE 'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

8-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY C, D, SPOR TOTO TRİBÜNÜ C, D, F, E, MARATON ÜST TRİBÜNÜ H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi MURAT KILIÇ'ın, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10-TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi TANER SARAL hakkında, 15.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.