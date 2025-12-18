Samsunspor, Konferans Ligi’nde ilk 8’e kalamadı! Mainz kazandı

Mainz, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadele MEWA Arena'da oynandı. Zorlu müsabakada Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohamed Al Emara düdük çaldı. Mainz, Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla kazandı.
Mainz'ın gollerini 44. dakikada Widmer ile 49. dakikada penaltıdan Amiri kaydetti.
Bu sonucun ardından Mainz puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise 10 puanda kaldı.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.
Samsunspor'un play-off turundaki rakibi Kuopion veya Shkendija olacak.
MAINZ - SAMSUNSPOR: 2-0
Goller: 44' Widmer, 49' Amiri (P)
İLK 11'LER
Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Da Costa, Amiri, Weiper.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
11. dakikada Samsunspor ceza sahasındaki karambolde Weiper'in kafa şutunda Zeki Yavru topu kale çizgisinden oyun alanına uzaklaştırdı.
14. dakikada Amiri'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan topu kornere çeldi.
24. dakikada Musaba'nın soldan pasında penaltı noktası üzerinde buluşan Emre'nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada ceza sahası içince topla buluşan Amiri'nin şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
44. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Widmer'in şutunda top filelerle buluştu. 1-0
48. dakikada Mainz 05 farkı 2'ye çıkardı. Js Lee'nin şutunda top ceza sahası içinde Van Drongelen'in eline çarpmasının ardından hakem Mohammad Al-Emara penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Amiri, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
55. dakikada Amiri'nin aşırtma pasında altıpas içinde topla buluşan Js Lee'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Tomasson'un ortasına Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Batz topu bloke etti.
Karşılaşmayı Mainz 05, 2-0 kazandı.