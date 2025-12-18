Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thiago Silva, Fluminense ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 18.12.2025 17:06

Brezilya ekibi Fluminense, tecrübeli futbolcu Thiago Silva ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Brezilya ekibi Fluminense, tecrübeli futbolcu Thiago Silva ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

