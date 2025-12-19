1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 1.Lig'in 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
Bugün:
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
21 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur Coşkunses