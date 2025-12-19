3 isim finale çıktı

Sarılacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyunu iki yönlü oynayabilen, tekniği yüksek ve pas yüzdesi üst seviyede bir orta saha talebini ocak ayında gerçekleştirecek. 8 numara için 3 isim öne çıktı. Futbol direktörü Devin Özbek'in raporu doğrultusunda Joey Veerman, Kenneth Taylor ve Quinten Timber listeye yazıldı. Sarılacivertli yönetim üç isimle de temas kurdu. Hangi futbolcuyla anlaşma sağlanırsa o oyuncu kadroya katılacak.

KANARYA'NIN ADAYLARINA BAKIŞ

TİMBER: Feyenoord forması giyiyor. 24 yaşında. 1.80 boyunda. Piyasa değeri 25 milyon Euro. Sezon sonu kontratı bitiyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncu ile görüştü. Premier Lig hayali bulunuyor. İngiltere'den istediği teklifleri alamazsa tekrardan Fenerbahçe'yle bir görüşme yapacak. Kapıları tam olarak kapatmış değil. Olma ihtimali yüksek!

VEERMAN: PSV forması giyiyor. 27 yaşında. 1.85 boyunda. Piyasa değeri 27 milyon Euro. 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Devin Özek, deneyimli futbolcu ile görüştü. Veerman, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun ikna edilmesi konusunda bir problem görülmezken bonservisi ise düşündürüyor. Hollanda kulübü kapıyı 30 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertliler ise 20 milyon Euro ilk etapta teklif etmeyi planlıyor.

TAYLOR: Ajax forması giyiyor. 23 yaşında. 1.82 boyunda. Piyasa değeri 23 milyon Euro. İspanya liginden teklifler var. Oyuncuya en yüksek maaşı Fenerbahçe önerdi. Düşünmek için süre isterken Ajax kulübü de 25 milyon Euro talep etti.



SOL KANATTA ADAY MUSABA

SAMSUNSPOR forması giyen Anthony Musaba'yı gündemine alan Fenerbahçe, bu konuda temaslarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinde 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun şartlarının uygun olması halinde kadroya katılacak. Asıl mevki sol kanat olan 25 yaşındaki oyuncu sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor. Tedesco'nun atletik ve fizik gücü yüksek olan Musaba'ya sıcak baktığı öğrenildi. Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a bedelsiz olarak transfer olan Musaba 14 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı.