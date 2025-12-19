Adem Çağlayan: İnançları biraz daha arttı çocukların!

2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında İskenderunspor'u konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da Teknik Direktör Adem Çağlayan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Geldiklerinde 13-15 puan barajını hedeflediklerini dile getiren Teknik Direktör Adem Çağlayan, "Erbaa'da bu serinin bir parçasıydı ve rahat bir maç oldu. Rahat olmasının sebebi oyuncularımızın taktiğe sürekli bağlı kalmaları. Çok iştahlı oynamaya başladılar, kredimizin olmadığının farkındalar. Play-off'u zorlayacaksan play-off hattına kendimizi atmamız lazım. Bu hafta Allah'a şükür takım play-off hattına girdi. Kalan 2 maçımızı da kazanıp devreye avantajlı girmek istiyoruz. Liderle aramızdaki puan farkını biraz daha düşürmek istiyoruz. Geldiğimizde 12'di şimdi 8 bu bizi mutlu ediyor. Oyuncularımızda bu farkın kapanacağının farkındalar artık. Hedeflerimize ulaşmak için kısa bir yol kaldı. İki maçta 6 puan alırsak istediğimizi almış olacağız" diye konuştu.

Çok profesyonel bir oyuncu grubuna sahip olduklarını aktaran Çağlayan, "Çok iyiler ve profesyonelce sürece yaklaşmaya çalışıyorlar. Bizlere, sisteme inanıyorlar. Bizden önceki travmalar üzdü. İnançları biraz daha arttı çocukların. Son ana kadar taktiksel disipline bağlı kalıyorlar saha içinde ne söylüyorsak onu yapıyorlar. Bunu da zaten skorlara yansıtıyorlar. Sadece biraz daha savunmaya çalışmamız gerektiğinin analizini çıkarmıştık. Hücumda çok değerli oyuncularımız var. Sürekli ileriye top taşıyan oyunculara sahibiz. Ön taraftaki oyuncularımız da iyi olunca rahat gol buluyoruz. Atmaktan çok, kaçırdıklarımızı sorgulamalıyız. Golle ilgili bir sıkıntımız yok inşallah sezon sonuna kadar böyle gider" ifadelerini kullandı.