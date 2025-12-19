Ailesi gözyaşlarını tutamadı! Arda Güler: Sizi gururlandırmak paha biçilemez

Bolu'da düzenlenen törende '2025 Yılın Sporcusu' ödülüne layık görülen Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, gönderdiği video mesajda, "Bolu'nun yeri benim için çok ayrı. Bir şehri, bir ülkemi temsil ediyor olmak, başarılar kazanıp sizi gururlandırmak benim için paha biçilemez" dedi.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler onuruna Bolu'da görkemli bir ödül gecesi düzenlendi. Bolu Platformu ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun sunuculuğunu Ertem Şener ve Merve Ahu Sarı üstlendi. Törene Arda Güler'in annesi Serap Güler, babası Ümit Güler, ablası Nurgül Güler ve dedesi Mehmet Güler'in yanı sıra çok sayıda aile büyüğü katıldı.

Gecede sahne alan BAİBÜ Çocuk Korosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arkadaşım Keman Orkestrası öğrencileri, üzerlerindeki Arda Güler formalarıyla unutulmaz bir gösteriye imza attı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan grubun performansı salonu dolduranlar tarafından dakikalarca alkışlanırken, "minik Arda'ları" izleyen abla Nurgül Güler ve anne Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı.