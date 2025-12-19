Aslan gibi devam!

316 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI

BU sezon G.Saray forması ile ilk golünü atan Ahmed Kutucu, en son yine Türkiye Kupası'nda ağları bulmuştu. Geçen sezon ara transferde Eyüpspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen hücum oyuncusu 316 gün sonra golle tanıştı. 25 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı forma ile son golünü geçen sezon Türkiye Kupası'nda 6 Şubat'ta oynanan Bolu maçında kaydetmişti.

SANE'NİN BOŞU YOK

Son haftalara damgasını vuran Leroy Sane, kupayı da boş geçmedi. Cimbom'un ligdeki son 3 maçında 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Alman yıldız dün de Ahmed Kutucu'nun golünün pasını verdi. Sane toplamda son 4 maçta 3 gol-3 asist ile 6 gole doğrudan katkı sağladı.

GÜNAY'DAN MONACO MESAJI

Maçın son bölümünde iki kritik pozisyonu kurtaran ve 3 puanı getiren Günay Güvenç, Uğurcan Çakır ile birbirlerine sürekli destek olduklarını söyledi. "Başlangıçlar, 3 puanlar, kazanma alışkanlığı önemli" diyen Günay şöyle devam etti: "Kurtarışlar her zaman güzeldir. Bizim meslek çok zor, hatayı kabul etmiyor. Bir hafta önce örneğini Monaco'da gördük. Vücut ısınmamış halde giriyorsun, performans vermek zorundasın. Bu da mazeret değil. Uğurcan buraya çok iyi adapte oldu, ona destek oluyoruz, buna ihtiyacı var. Uğurcan'ın işini kolaylaştırmak için varız. Çok da sevdiğim bir kardeşim. İyi ki aramızda."

GENÇLERE KUPA FIRSATI

OKAN Buruk, 9 eksikli kadrosunda ilk 11'de farklı isimlere şans tanıdı. Gökdeniz bu sezon ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. 19 yaşındaki gurbetçi oyuncu, orta sahada İlkay ve Sara'nın önünde 10 numarada oynadı. 18 yaşındaki savunmacı Arda Ünyay da maça başlayan takımdaydı. Yusuf Demir de 84'te oyuna girdi.



SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

SARI-KIRMIZILI takımın Başakşehir karşısındaki yenilmezlik serisi dün de devam etti. Rakibine en son 5 Nisan 2023'te Türkiye Kupası maçında 3-2 mağlup olan Galatasaray ardından 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lig ve kupada şans tanımadı.