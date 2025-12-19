Çaykur Rizespor'da Janne-Pekka Laine ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.

Laine'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

KİRALIK GÖNDERİLMİŞTİ

2023'te transfer edilen Laine, Rizespor'daki ilk sezonunun ardından Esenler Erokspor'a kiralanmış, sezon başında Rizespor'a dönmüştü. Laine, tamamı 2023-24 sezonunda olmak üzere yeşil mavili takımda 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.