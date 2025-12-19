Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 isim sınırda
Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:59

Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 isim sınırda

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbul ekibinde bu karşılaşma öncesi 3 isim sınırda bulunuyor.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.

3 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.

