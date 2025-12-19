Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 17, Trendyol 1. Lig'de 18, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17, Beyaz Grup'ta 18, Nesine 3. Lig'de de 15. hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Kocaeli)

Yarın:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

Yarın

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

17.00 Bursaspor-Aliağa Futbol (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

21 Aralık Pazar:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Somaspor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 Fethiyespor-Mardin 1969 Spor (Fethiye İlçe)

14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Malatyaspor (Dağılgan)

15.00 ISBAŞ Isparta 32 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Isparta Atatürk)

15.00 Güzide Gebzespor-Ankara Demirspor (Aleattin Kurt)

22 Aralık Pazartesi:

13.00 Adanaspor-Muşspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Menemen FK-KCT 1461 Trabzon FK (Menemen İlçe)

14.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sultan Su İnegölspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Karaman FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yeni Karaman)

21 Aralık Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Bucaspor 1928 (Batman)

13.00 Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor (Ali Hoşfikirer)

15.00 MKE Ankaragücü-Merkür Jet Erbaaspor (Eryaman)

15.00 Altınordu-Kepezspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Karacabey Belediyespor-Beykoz Anadoluspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

22 Aralık Pazartesi:

15.00 Seza Çimento Elazığspor-İskenderunspor (Elazığ)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Astor Enerji Çankayaspor-Galataspor (Osmanlı)

15.00 Yalova FK 77 Spor-İnkılap Futbol (Yalova Atatürk)

21 Aralık Pazar:

13.00 Bulvarspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Alemdağ)

15.00 Silivrispor-Polatlı 1926 Spor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Nilüfer Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Edirnespor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Edirne Şehir)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (İBB 100. Yıl)

22 Aralık Pazartesi:

15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkasspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

2. Grup

Yarın:

13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Başpınar)

13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

17.00 Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Niğde 5 Şubat)

21 Aralık Pazar:

13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Cevdetiye 1 No'lu Saha)

13.00 Silifke Belediyespor-12 Bingölspor (Silifke Şehir)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale FK (Faruk Çelik)

13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Suvermez Kapadokyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Kilis 1984-Malatya Yeşilyurtspor (Kilis 7 Aralık)

3. Grup

Yarın:

13.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor (Bulancak İlçe)

13.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

21 Aralık Pazar:

13.00 Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor (Dmall Düzce Şehir)

13.00 TCH Group Zonguldakspor-52 Orduspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Karabük İdmanyurdu-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Amasyaspor FK-Pazarspor (Amasya 12 Haziran)

13.00 Çayelispor-Fatsa Belediyespor (Çayeli İlçe)

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor (Yozgat Şehir)

4. Grup

Yarın:

15.00 Nazillispor-Oktaş Uşakspor (Pamukören Sahası)

21 Aralık Pazar:

13.00 Alanya 1221 Futbol-Eskişehirspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 İzmir Çoruhlu FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Kütahyaspor-Söke 1970 Spor (Dumlupınar)

17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Balıkesir Atatürk)

17.00 Afyonspor-Altay (Zafer)

22 Aralık Pazartesi:

19.00 Karşıyaka-Tire 2021 FK (Alsancak Mustafa Denizli)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

21 Aralık Pazar:

14.00 Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)

14.00 Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa (Merzan Şehir)

14.00 Trabzonspor-Galatasaray GAİN (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor (Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)

14.00 Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor (Batur)