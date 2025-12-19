Göztepe alternatifsiz kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, son haftalarda formu artan Olaitan ve takımın istikrarlı oyuncusu Miroshi'nin Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle elinde 3 orta saha oyuncusu kaldı.

Olaitan, Benin Milli Takımı'na, Miroshi ise Tanzanya Milli Takımı'na davet edilirken, Samsunspor maçında Dennis, Rhaldney ve Efkan'ın görev yapacağı bildirildi.

SABRA GÖREVE

Ancak olası bir değişiklik durumunda Göztepe'nin elinde orta saha oyuncusu kalmadı. Forvette ise kart cezalısı Janderson'dan da faydalanamayacak olan sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın görev yapacağı kaydedildi.

STOILOV'DAN UYARI

Juan'la birlikte gol arayacak Sabra'nın yanı sıra genç Tibet'in de maçın gidişatına göre forma giymesi ihtimaller arasında yer alıyor. Dar bir kadroyla sahaya çıkacak Göztepe'de Stoilov'un oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardığı da bildirildi.