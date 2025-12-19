Kocaelispor, Antalyaspor’u 2 golle mağlup etti!

Kocaelispor, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, Antalyaspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kocaelispor'un gollerini 24. dakikada Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 32. dakikada Giannetti havalandırdı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 23'e yükseltti. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Kocaelispor öne geçti. Churlinov'un sol köşeden kullandığı korner atışında kaleci Abdullah Yiğiter topu elinden kaçırdı. Smolcic önüne düşen meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Hesap.com Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ramzi Safuri'nin sağ kenar çizgisine yakın bir noktadan ortasına hareketlenen Giannetti, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.
37. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Keita'nın ara pasında altıpas içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
60. dakikada Agyei'nin sağ korner çizgisine yakın bir noktadan ortasında, altıpas içinde yükselen Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ direğine çarparak oyuna döndü.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka pozisyon olmadı ve mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.