Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, Saran'ın basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya'ya gittiğini, adli süreci öğrenmesinin ardından ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Alpoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sadettin Saran'ın talebi doğrultusunda bilgilendirmede bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır."