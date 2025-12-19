Samsun, panzer’e çarptı play-off’a kaldı

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Mainz 05'e konuk olan Samsunspor, rakibine 2-0 yenilince ilk 8'in dışında kaldı. Konferans'ı 10 puanla 12. sırada bitiren Karadeniz ekibi son 16'da olabilmek için KuPS (Finlandiya) veya Shkendija, (Makedonya) takımlarından biriyle playoff oynayacak. 16 Ocak'ta çekilecek kurayla rakip belli olacak. Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 24. dakikada Emre Kılınç ile mutlak bir fırsattan faydalanamadı. 44. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Js Lee'nin pasına hareketlenen Widmer'in ceza sahası içine girer girmez vuruşunda top, Okan Kocuk'u geçerek ağlara gitti. Alman ekibi ikinci yarının hemen başında penaltı kazandı. Topun başına geçen Amiri 48. dakikada skoru 2-0 olarak belirledi. Puanını 13 yapan Mainz 05 ilk 8'e kalıp tur biletini kaptı.

HEP DESTEK TAM DESTEK

Müsabakaya gurbetçilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Alman kulübü, Samsunspor taraftarının maça büyük ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti. Yaklaşık 6 bin futbolsever, MEWA Arena'yı şölen yerine çevirip Samsunspor'a tam destek verdi.