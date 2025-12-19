Samsunspor’un yıldızı Fenerbahçe’ye! Kanarya temaslara başladı

Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı gündemine alan Fenerbahçe, bu konuda temaslarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinde 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun şartlarının uygun olması halinde kadroya katılacak. Asıl mevki sol kanat olan 25 yaşındaki oyuncu sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor. Tedesco'nun atletik ve fizik gücü yüksek olan Musaba'ya sıcak baktığı öğrenildi. Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a bedelsiz olarak transfer olan Musaba 14 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı.