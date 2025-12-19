Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor’un yıldızı Fenerbahçe’ye! Kanarya temaslara başladı
Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:08

Samsunspor’un yıldızı Fenerbahçe’ye! Kanarya temaslara başladı

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Samsunspor’un yıldızı Fenerbahçe’ye! Kanarya temaslara başladı
  • ABONE OL

Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı gündemine alan Fenerbahçe, bu konuda temaslarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibinde 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun şartlarının uygun olması halinde kadroya katılacak.

Asıl mevki sol kanat olan 25 yaşındaki oyuncu sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor. Tedesco'nun atletik ve fizik gücü yüksek olan Musaba'ya sıcak baktığı öğrenildi.

Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a bedelsiz olarak transfer olan Musaba 14 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor’un yıldızı Fenerbahçe’ye! Kanarya temaslara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz