Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan’a Avrupa’dan yakın takip!

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kaleyi koruyan Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan, sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Konuk ekibin hücumlarında doğru pozisyon alan, reflekslerinin yanı sıra top hakimiyetiyle kalede güven veren genç eldiven, yabancı scout ekiplerince de yakından takip ediliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Altınordu altyapısında yetişen Onuralp Çevikkan, 2023 yaz transfer döneminde Trabzonspor kadrosuna dahil oldu. Bordo-mavili kulübün altyapı yapılanması kapsamında transfer edilen genç kaleci, kısa sürede A Takım ortamına adapte olurken, Türkiye Kupası'nda aldığı süreleri iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekti.

KALEDE GÜVEN VERDİ

Genç eldiven, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanyaspor ile oynanan kupa maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutarken, özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Alanyaspor'un hücumlarında doğru pozisyon alan Onuralp, refleksleri ve topa hakimiyetiyle güven verdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez forma giyen Onuralp Çevikkan, daha önce Van Spor FK ile oynanan eleme maçında da 90 dakika sahada kalmış ve performansıyla olumlu bir görüntü ortaya koymuştu. Kupada üst üste iki maçta görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Bordo-mavili taraftarlar da genç kalecinin performansı hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan tam not aldı. Maç sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Onuralp Çevikkan'a yönelik övgü dolu yorumlar dikkat çekti. Mağlubiyete rağmen kalede ortaya koyduğu görüntü, bordo mavililer adına gelecek adına umut vadetti. Teknik heyetin genç oyunculara verdiği şansın karşılığını sahada almaya devam eden Trabzonspor'da, Onuralp Çevikkan'ın kupa maçlarındaki performansı, bu sezon bordo-mavililerin kalesini kiralık olarak koruyan Andre Onana'nın ardından, genç kaleciyi kalede en güçlü aday konumuna taşıdı.

POTANSİYEL VADEDEN KALECİLER LİSTESİNDE

Daha önce yabancı scout ekipleri tarafından da takip edilen genç kalecinin performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Özellikle altyapı yapılanmasıyla öne çıkan kulüplerin radarında yer alan genç file bekçisini, Real Madrid scoutlarının geçmiş dönemde izlediği ve gelişimini takip ettiği uluslararası basında da yer bulmuştu. Avrupa kulüplerinin Onuralp'i potansiyel vadeden kaleciler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.