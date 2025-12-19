G.Saray
Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'na desteği için Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Kupanın özellikle bazı oyuncular için büyük fırsat olduğunu belirten Buruk, "Kupayı çok önemsiyoruz. Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum, kupayla ilgili önemli destek veriyor, birçok oyuncu buradan çıkıyor, birçok kulüp burada yer alıyor.
Biz bugün birkaç tane genç oyuncumuzu başlatacağız. Bu anlamda kupa değerli oyuncu gelişimi için. Birçok takım için Avrupa'ya gidiş yolu" diye konuştu.