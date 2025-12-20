Beşiktaş’ta Dusan Alimpijevic’ten hakem tepkisi!

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı 73-72 mağlup eden Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sırp koç, "Her şeyden önce ve en önemlisi bugün bir galibiyet aldık. Bu en önemlisiydi. Bu kadar sıkışık bir fikstürde yorgun ve sakat oyuncularınız varken kazanabilmek çok önemli" dedi.

Maçın hakemi ile ilgili konuşan Dusan Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:

"Söylemek istediğim, benim için çok önemli bir şey var. Nasıl oluyor da iki yıl önce benim için 'Dusan evine dön' yazmış birinin oğlu bu maçta hakemlik yapabiliyor? Bu benim sorum. 'Dusan evine dön' yazan birinin oğlu nasıl bu maçta hakemlik yapabiliyor. Bunları söylüyorum çünkü maçı kazandık. Şayet kaybetseydik ve ben bunları söyleseydim insanların yenilgiye mazeret uydurduğumuzu düşüneceklerdi. Biraz aklı olan herkes bu maça bir baksın."