Ersin Destanoğlu: “Şampiyonluk senesinden alışkınım”

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Ersin Destanoğlu, Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada "Kazandığımız için mutluyuz. 6 maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamadık. Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım. Bu da o maçlardan biri olur ve devamı gelir inşallah. Fenerbahçe maçı sonrası araya gireceğiz. Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz." dedi.

"ŞAMPİYONLUK SENESİNDEN ALIŞKINIM"

"Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz" diyen Ersin, "Bugün iyi mücadele ettik. Demir Ege, Kartal, Orkun üçlüsü inanılmaz destek oldular defansa. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncular kısa olduğu için pasla çıkmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Skordan mutluyuz. Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Geçen haftaki skor, tuttuğum topları birazcık arka planda bıraktık. Biz Beşiktaş'ız. Çok pozisyon vermiyoruz, verirsek de tehlikeli oluyor. Şampiyonluk senesinden alışkınım, az ve öz toplar gelmesine. 90 dakika saha içinde kalmaya çalıştım. Son dakikalarda kurtardığım topla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

"HARİKA GİRDİ OYUNA"

Genç oyuncular için de konuşan başarılı file bekçisi, "Devrim harika girdi oyuna. Rıdvan, Demir Ege, Kartal devamlı kadroda oynayan oyuncular. Genç kategoriden çıktık. Bizler altyapıdan çıkan ve hayallerimize kavuştuğumuz için buradayız." Açıklamasını yaptı.