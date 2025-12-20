Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de 7. kez gol yemedi!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 19:05

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de 7. kez gol yemedi!

Fenerbahçe, Eyüpspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve bu sezon Süper Lig’de 7. kez rakiplerine gol izni vermedi.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a yükseltti.

Ayrıca son 2 lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, 7. kez bunu tekrarladı. Ederson, Eyüpspor'un hücumlarına karşı başarılı kurtarışlara imza atarak gole izin vermedi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon galibiyet aldığı Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Eyüpspor ile berabere kaldığı Göztepe ve Samsunspor maçlarında gol yemedi.

