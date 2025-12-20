Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında hata yapmadı! Maç fazlasıyla lider…

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek üstlendi. VAR'da Ferhan Kestanlıoğlu görev aldı. Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eyüpspor ise 13 puanla düşme hattında kaldı.
Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3
Goller: 27' Anderson Talisca, 34' Marco Asensio, 75' Jhon Duran
İLK 11'LER
Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Yalçın Kayan, Dragus, Thiam, Umut Bozok.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada sağ kanatta topu alan Fred, ters kanattaki Levent Mercan'a uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca, bekletemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı. 0-1
34. dakikada Duran'dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio'ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
37. dakikada Asensio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran'ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.
48. dakikada Draguş'un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok'un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
49. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar'ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
64. dakikada Talisca, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Felipe iki hamlede topu kontrol etti.
75. dakikada Asensio'nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.
Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.
Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.
TALISCA ATMAYA DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.
Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.
ASENSIO YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.
ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 7. golü bulunan yıldız oyuncu, gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturmayı başarmıştı.
Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken, toplamda da 8. golüne ulaştı.
İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.