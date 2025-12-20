Göztepe’de Dennis’e Sevilla talip oldu! İşte istenen bonservis

Süper Lig'de yarın evinde Samsunspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Anthony Dennis için İspanyol ekibi Sevilla devreye girdi. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur görev yapan oyuncu için ilk hamleyi Alman ekibi Leipzig yaparken, Sevilla yönetiminin de Sport Republic şirketiyle temasa geçtiği bildirildi.

Sevilla'nın devre arasında Republic şirketiyle resmi temaslara başlayacağı ve Dennis transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Göztepe yönetiminin ise ilk başta 8 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelini daha yukarılara çıkaracağı öğrenildi