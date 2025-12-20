İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız!

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak" dedi.

İsmail Yüksek son olarak şu sözleri dile getirdi: "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız."