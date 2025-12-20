Jayden Oosterwolde: Çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jayden Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz" dedi.

Sarı-lacivertlilerin son dönemde gösterdiği performansla ilgili Jayden Oosterwolde, "İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Özgüvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında" şeklinde konuştu.