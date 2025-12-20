Kartal Kayra Yılmaz’dan Fenerbahçe maçı için mesaj!

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için 4 maçlık bir galip gelememe problemi vardı. Onu kırmış olduk. İyi hazırlandık. Hoca değişikliğiyle beraber iyi bir takım vardı karşımızda. Zaaflarını da çalıştık. Birazcık gitgelli maç oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü kupa maçı var önümüzde. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Umarım oradan da 3 puanla döneriz ve güzel başlangıç yaparız kupaya.

"HOCAMIZ ŞANS VERDİĞİNDE…"

Ersin de Rıdvan da Ege de Devrim de genç kardeşlerim, çok iyi performans gösterdiler. Ersin ve Rıdvan devamlı oynayıp katkı sağlıyorlar. Bugün de iyi oynadılar. Biz takım olarak iyi oynadık aslında. İçeride de aynı şeyleri dile getirdik. Biz devam edeceğiz. Hocamızın şans verdiği anlarda yüzde yüzümüzü vereceğiz."