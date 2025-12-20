Kenan Yıldız, Zeki Çelik’i üzdü

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Roma ile karşılaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, 2-1 galip geldi. Torino devine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Francisco Conceiçao ve 70. dakikada Lois Openda kaydetti. Roma'nın tek golünü 75. dakikada Tommaso Baldanzi attı.

Juventus'ta Kenan Yıldız 89 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini elde eden Juventus, 29 puanla 5. sırada haftayı kapattı. Roma ise 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Juventus, Pisa'ya konuk olacak. Roma, Genoa'yı ağırlayacak.