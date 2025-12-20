Liverpool, 9 kişilik Tottenham’ı deplasmanda devirdi!

Tottenham, Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool'u konuk etti. Liverpool, Tottenham deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'un gollerini 56. dakikada Alexander Isak ile 66. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Tottenham'da fileleri 83. dakikada Richarlison havalandırdı.
Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekipte kırmızı kart gören diğer isim 90+3. dakikada Cristian Romero oldu.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 29'a yükseltti. Tottenham ise 22 puanda kaldı.