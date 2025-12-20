Metin İlhan: İnşallah bunun devamı gelecek!

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan zor bir deplasman maçı oynadıklarını belirtti.

Boluspor'un kendi sahasında birçok takımı yendiğine işaret eden İlhan, "Çok iyi takım. Fena oynamadık. Özellikle ikinci yarı oyunu forse ettik. Aldığımız 3 puan bizi yine yukarıya taşıdı. İnşallah bunun devamı gelecek." dedi.

Maçın ilk dakikasında futbolcuların protestosuna ilişkin soruya da cevap veren İlhan, "Bizle alakalı değil. Rakip takımın maddi sıkıntısıyla, işleyişiyle alakalı problem vardı. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.