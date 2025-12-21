Bakan Bak: UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyum yaptık

'ANKARA'DA DA STAT BİTİYOR'

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. Bunun için de yatırımlar devam ediyor. Ankara'da da stat bitiyor. 55 bin kişilik Ankara Stadı çelik konstrüksiyon açısından dünyada 3'üncü sırada. İnşallah onu da 2026'nın ortalarında, haziran temmuz gibi açacağız. Tabii Cumhurbaşkanımız bunları yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER İÇİN SPOR TESİSLERİNİN YAPIMINA ÖNEM VERİYORUZ'

Gençlerin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıktan uzak durmasını sağlamak için spor tesislerinin yapımına önem verdiklerini aktaran Bakan Bak, "Ben buradan velilere sesleniyorum. Çocuklarınızı spor tesislerine, salonlara, güreşe judoya, tekvandoya, karateye getirin. Çocuklar spor yapsın. Spor yapan bir çocukla uyuşturucu kullanan bir çocuğu karşılaştırdığınızı düşünün. Birisini herkes seviyor, alkışlıyor, diğeri de annesine, babasına zulüm yapıyor. Çevresine zarar veriyor. O yüzden bu kötülükten kurtulmak için çözüm: spor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan milli takımı takip etmelerini isteyen Bakan Bak, "İnşallah, milli takımımız da 26 Mart'taki Romanya maçından sonra rakibini eleyip ardından da Slovakya-Kosova galibini eleyerek 2026 Dünya Kupası'na gidecek. Hep beraber coşkuyla destekleyeceğiz. 'En büyük Türkiye' diyeceğiz, 'Spor ülkesi Türkiye' diyeceğiz. Tesisimiz tekrardan hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.