Son dakika haberi: Galatasaray, Kasımpaşa’yı 3 golle geçti! İlk yarıyı lider bitirdi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.
CİMBOM GOLLE BAŞLADI
RAMS Park'ta oynanan mücadeleye baskılı başlayan Cimbom, 10. dakikada Barış Alper'in sol kanattan getirdiği topu ağlara gönderen Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.
İlk yarıda oyun üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızılılar devreyi de 1-0 önde tamamladı.
SON BÖLÜMDE ARKA ARKAYA GOLLER
İkinci yarıda girdiği gol fırsatlarından yararlanamayan sarı-kırmızılılar, farkı son bölümde artırdı. Cimbom önce 82. dakikada Gabriel Sara'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
ICARDI, HAGI'YI GEÇTİ
Maçta son sözü söyleyen ise Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldızi 88. dakikada attığı golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.
60. kez fileleri sarsan Icardi, 59 gollü Hagi'yi geride bırakmış oldu.
İLK YARIYI LİDER BİTİRDİ
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek, Süper Lig'in ilk yarısını lider noktaladı.
42 puanı bulunan Galatasaray, 18. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. 15 puanlı Kasımpaşa ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'ın kart sınırındaki oyuncusu Lucas Torreira, 68. dakikada yediği sarı kart ile cezalı duruma düştü. Uruguaylı yıldız, 18. haftada oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.