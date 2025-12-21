Son dakika haberi: Galatasaray, Kasımpaşa’yı 3 golle geçti! İlk yarıyı lider bitirdi...

ICARDI, HAGI'YI GEÇTİ

Maçta son sözü söyleyen ise Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldızi 88. dakikada attığı golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.

60. kez fileleri sarsan Icardi, 59 gollü Hagi'yi geride bırakmış oldu.