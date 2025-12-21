Eve huzur geldi!

Beşiktaş'a hayat veren vuruşu yapan Milot Rashica, tam 223 gün sonra ligde rakip ağları sarstı. Kosovalı futbolcu bundan önceki golünü 11 Mayıs 2025 tarihinde 4-1 kazanılan Adana Demirspor'a karşı bulmuştu. Bu sezon 2 de asisti olan tecrübeli futbolcu, skora toplamda 3 kez katkı yaptı.Rashica maçın ardından şöyle konuştu: "Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvete geçmek, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım.''Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, 48 gün sonra bir karşılaşma kadrosunda kendisine yer buldu. Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Rafa Silva, 5 maçın kadrosunda yoktu. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde isimler anons edildiği sırada adı okunan Portekizli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.Tammy Abraham, Samet'le kafa kafaya çarpıştı. İngiliz forvet, baş dönmesi yaşadığı için 45'te oyundan çıktı. Tedbir amaclı hastaneye kaldırılan Abraham'da önemli bir bulguya rastlanmadı ve gece taburcu edildi. Yıldız golcü yaptığı paylaşımda, "Tebrikler çocuklar. Ben iyiyim, herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.Beşiktaş camiası, Rizespor maçında da hakemlere ve MHK'ya yönelik tepkilerini sürdürdü. Taraftarların hazırladığı koreografide "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadelerine yer verildi. Koreografi açıldığı sırada, led panolarda da "Skandal VAR, Haksızlık VAR" yazıları ekrana verildi. Skorboardda ise bir el tarafından kontrol edilen kukla iması yapılan görsele yer verildi.Beşiktaş, maçın ilk yarısında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Rizesporlu futbolcunun elle topa teması nedeniyle penaltı bekledi. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından ise pozisyonun görseli "Tiyatro devam ediyor" başlığı ile paylaşıldı.Devrim Şahin'in oyuna girmesiyle birlikte, Beşiktaş'ın sahadaki altyapıdan gelen oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Devrim'le birlikte Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz siyah-beyazlı formayla görev yaptı.