Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!

Süper Lig'de Eyüpspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.
Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.