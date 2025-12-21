Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 13:59

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına başladı.

AA
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!
  • ABONE OL

Süper Lig'de Eyüpspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz