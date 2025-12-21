Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gabriel Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim
Giriş Tarihi: 21.12.2025 22:52 Son Güncelleme: 21.12.2025 23:55

Gabriel Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim

Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek, Süper Lig'in ilk devresini lider tamamladı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Gabriel Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim
  • ABONE OL

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3 golle geçtiği maçta fileleri havalandıran Gabriel Sara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz." dedi.

Sonradan oyuna dahil olmasını ve golünü anlatan Gabriel Sara, "Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gabriel Sara, şampiyonluk yarışı için, "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gabriel Sara: Kulübede olduğum için mutlu değilim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz