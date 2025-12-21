Göztepe’ye 3 puanı Arda Okan getirdi!

Göztepe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Göztepe, mücadeleyi 23. ve 68. dakikada Arda Okan Kurtulan ile bulduğu gollerle 2-0 kazanan taraf oldu.
Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi, ligin ilk devresini 32 puanla 4. basamakta tamamladı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Samsunspor ise 6. sırada 25 puanla kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Stoilov'un öğrencileri evinde Rizespor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Juan'ın sol kanattan çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
46. dakikada Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğinden yanından dışarı çıktı.
68. dakikada ev sahibinde Juan orta sahadan kapıp getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0