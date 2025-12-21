Göztepe’ye 3 puanı Arda Okan getirdi!

Göztepe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Göztepe, mücadeleyi 23. ve 68. dakikada Arda Okan Kurtulan ile bulduğu gollerle 2-0 kazanan taraf oldu.

Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi, ligin ilk devresini 32 puanla 4. basamakta tamamladı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Samsunspor ise 6. sırada 25 puanla kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Stoilov'un öğrencileri evinde Rizespor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.