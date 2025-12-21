Hatayspor-Serikspor maçında kazanan yok!

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Serikspor karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Hatayspor'un golünü 4. dakikada Baran Sarka atarken, Serikspor'un tek sayısı ise 36. dakikada Şeref Özcan'dan geldi. Bu sonucun ardından Serikspor, puanını 26'ya, Hatayspor ise 6'ya yükseltti.



Stat: Fuat Tosyalı

Atakaş Hatayspor: Demir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Eren Güler, Mustafa Said Aydın, Deniz Aksoy

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martynov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 63 Sertan Taşkın)

Goller: Dk. 4 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 Şeref Özcan (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 28 Batuhan İşçiler (Serikspor)