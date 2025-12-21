Osimhen yoksa Leroy Sane var!

Sakat ve cezalı oyuncularla boğuşan Galatasaray'da eksiklere Afrika Uluslar Kupası'na giden yıldızlar da eklendi. Victor Osimhen, Mario Lemina ve İsmail Jakobs
'u turnuvaya gönderirken Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan
ve Berkan Kutlu
'nun sakatlıkları bulunuyor. Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın ise hak mahrumiyeti cezası sürüyor. 9 oyuncusundan yoksun olan Aslan'ı en çok Nijeryalı forveti Osimhen'in eksikliği düşündürüyor.
Ancak sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında son haftaların formda ismi Leroy Sane'ye güveniyor.
SON 4 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKIDA BULUNDU
Oynadığı son 4 maçta tabelayı 6 kez değiştiren 29 yaşındaki Alman yıldız, Süper Lig'de sırasıyla Fenerbahçe, Samsunspor
ve Antalyaspor
ağlarını havalandırdı. Gollerine Samsun ve Antalya'da asist eklerken Türkiye Kupası'da da Başakşehir sınavında Ahmed Kutucu'nun golünü hazırladı.
Toplamda bu sezon 6 gol-6 asistlik performansıyla Sane, formunun zirvesine ulaştı.
1 GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK
F.BAHÇE DERBİSİYLE BİRLİKTE SAZI ELİNE ALDI
Bir
şehre, bir eve taşınırsın ama yerleşmek zaman alır . Leroy Sane için sahada da hayatta da böyle oldu İstanbu l günleri. Şehrin göbeğinde bir otel odasında, ailesiyle yaşadığı eve geçmesiyle bir futbolcunun sahadaki performansına, her türlü konforuna rağmen oteller göçebe hayatlar içindir. Sane, F.Bahçe derbisiyle birlikte sazı eline aldı. Osimhen'in olmadığı Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında da ilk yarıda rakibi ciddiye alan ve gayet eforlu oynayan bir Sane izledik .
O da takım arkadaşları da çok yoruldu. Bugün Kasımpaşa'ya karşı kazanıp, rahat bir kafayla tatil yapma peşindeler. G.Saray taraftarı, İcardi'den gol bekliyor. Bu gol ya da gollerin asistini yapmaya en yakın aday Leroy Sane.