Osimhen yoksa Leroy Sane var!

Sakat ve cezalı oyuncularla boğuşan Galatasaray'da eksiklere Afrika Uluslar Kupası'na giden yıldızlar da eklendi.'u turnuvaya gönderirkenve'nun sakatlıkları bulunuyor. Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın ise hak mahrumiyeti cezası sürüyor.Ancak sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında son haftaların formda ismi Leroy Sane'ye güveniyor.Oynadığı son 4 maçta tabelayı 6 kez değiştiren 29 yaşındaki Alman yıldız, Süper Lig'de sırasıylaveağlarını havalandırdı. Gollerine Samsun ve Antalya'da asist eklerken Türkiye Kupası'da da Başakşehir sınavındaToplamda bu sezon 6 gol-6 asistlik performansıyla Sane, formunun zirvesine ulaştı.Birşehre, bir eve taşınırsın ama yerleşmek zaman alır . Leroy Sane için sahada da hayatta da böyle oldu İstanbu l günleri. Şehrin göbeğinde bir otel odasında, ailesiyle yaşadığı eve geçmesiyle bir futbolcunun sahadaki performansına, her türlü konforuna rağmen oteller göçebe hayatlar içindir.O da takım arkadaşları da çok yoruldu. Bugün Kasımpaşa'ya karşı kazanıp, rahat bir kafayla tatil yapma peşindeler. G.Saray taraftarı, İcardi'den gol bekliyor. Bu gol ya da gollerin asistini yapmaya en yakın aday Leroy Sane.