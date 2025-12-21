Semih Kılıçsoy, Cagliari’de siftah yaptı!

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Cagliari ile Pisa karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadı'nda oynanan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.
Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.
Cagliari'de 82 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünü attı. Pisa'da İsak Vural, 73. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı.