Semih Kılıçsoy, Cagliari’de siftah yaptı!

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Cagliari ile Pisa karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadı'nda oynanan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.