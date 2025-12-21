Sol kanatta hedef Lookman

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı. Orta sahaya PSV'den Joey Veerman'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Kanarya, kanat transferi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı: Ademola Lookman…
Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan Nijeryalı yıldız konusunda bir hamlede bulundu. Fenerbahçe yönetimi, Atalanta'da mutsuz olan Lookman için İtalya'ya çıkarma yaptı.
Transferden sorumlu sarı-lacivertli yetkililerin, 28 yaşındaki solakın menajeriyle Milano'da bir araya geldiği öğrenildi. Yönetim, kariyerinde yeni bir sayfa açma niyetindeki Lookman'ın beklentilerini sordu.
Fenerbahçe, oyuncuyu ikna edebilmek adına kesenin ağzını açtı. Başarılı futbolcuyu, Galatasaray'a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, 'çift haneli' maaş teklifinde bulundu.
İTALYANLAR'IN TALEBİ 50 MİLYON
Fenerbahçe, Atalanta'da net 1.8 milyon Euro kazanan Lookman'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdi ve beklemeye geçti. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun ikna edilmesi durumunda Bergamo ekibiyle masaya oturulacak.
Atalanta, oyuncusuna '50 milyon Euro' fiyat biçerken Fenerbahçe, transferi 30 milyon Euro bandına bitirmeye çalışacak.
VEERMAN HOLLANDA'YI KARIŞTIRDI
Fenerbahçe, Joey Veerman'ı beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, 23 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek bitirdi. Hollandalı orta sahanın ayrılığı tepki gördü. Haberin duyulmasının ardından PSV taraftarları, Veerman'ın sözleşmesine bu maddenin konulmasına anlam veremedi. Sosyal medyadan üzüntülerini ifade ederek, "Ne muhteşem bir anlaşma ama! Kış transfer döneminde ligin en iyi oyuncularından birini sadece 23 milyon Euro'ya sattık!"
, "Tüm kulüpler, kariyerlerinin zirvesindeyken oyuncularını rekor fiyatlara satar. PSV ise tam tersini yapıyor"
yorumunda bulundular.