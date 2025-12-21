Sol kanatta hedef Lookman

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı. Orta sahaya PSV'den Joey Veerman'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Kanarya, kanat transferi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı:Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan Nijeryalı yıldız konusunda bir hamlede bulundu.Transferden sorumlu sarı-lacivertli yetkililerin, 28 yaşındaki solakın menajeriyle Milano'da bir araya geldiği öğrenildi.Fenerbahçe, oyuncuyu ikna edebilmek adına kesenin ağzını açtı.Fenerbahçe, Atalanta'da net 1.8 milyon Euro kazanan Lookman'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdi ve beklemeye geçti.Atalanta, oyuncusuna '50 milyon Euro' fiyat biçerken Fenerbahçe, transferi 30 milyon Euro bandına bitirmeye çalışacak.Fenerbahçe, Joey Veerman'ı beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, 23 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek bitirdi. Hollandalı orta sahanın ayrılığı tepki gördü. Haberin duyulmasının ardından PSV taraftarları, Veerman'ın sözleşmesine bu maddenin konulmasına anlam veremedi. Sosyal medyadan üzüntülerini ifade ederek,yorumunda bulundular.