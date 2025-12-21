Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 16:09

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Ankara'ya hareket etti. 7 futbolcu, kafilede yer almadı.

İHA
Trabzonspor’un Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu!
  • ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da maç kafilesinde 20 futbolcu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Folcarelli, Mustafa, Okay, Baniya ve Visca'nın yanı sıra milli takımlarında Afrika Uluslar Kupası'na giden Oulai ve Onuachu da forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği maçı kafilesinde yer alan 20 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan."

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz